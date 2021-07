Tokyo 2021 | Penny Oleksiak devient la plus grande médaillée canadienne des Jeux d'été

La Canadienne Penny Oleksiak a remporté la médaille de bronze au 200m libre, mercredi, aux Jeux Olympiques de Tokyo, inscrivant ainsi son nom dans les livres d'histoire.

Oleksiak a inscrit un temps de 1:54.70. Elle a été devancée par l'Australienne Ariane Titmus (1:53.50) et Haughey Siobhan Bernadette, de Hong Kong (1:53.92)

L’Ontarienne remporte ainsi sa deuxième médaille de ces JO après celle en argent lors du relais 4 x 200 m libre et la sixième de sa carrière après les quatre récoltées à Rio, en 2016.

Oleksiak a maintenant six médailles aux Jeux d’été (une d’or, deux d’argent et trois de bronze), soit une de plus que le coureur Phil Edwards (cinq de bronze - 1938, 1932, 1936) et la rameuse Lesley Thompson (une d’or, trois d’argent et une de bronze - 1984, 1992, 1996, 2000 et 2012).

Elle égale aussi la marque de six médailles de Clara Hughes - récoltées tant aux Jeux d'hiver (4) que d'été (2), en patinage de vitesse et en cyclisme - et de la patineuse de vitesse Cindy Klassen.