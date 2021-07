Tokyo 2021 | Cinq épreuves à surveiller pour les Canadiens le mercredi

TOKYO — De la fin d'un parcours olympique inspirant à une autre journée bien remplie à la piscine, voici cinq choses à surveiller lors de la journée de mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Une finale hollywoodienne pour Sevick?

Le Canada visera une première médaille en aviron quand Jessica Sevick, de Strathmore, en Alberta, et Gabrielle Smith, de Toronto, participeront à la finale en deux de couple dans la baie de Tokyo. Le parcours de Sevick vers Tokyo a été incroyable. À l'âge de 12 ans, elle a subi une grave blessure cérébrale lors d'une descente d'entraînement en luge au Parc olympique de Calgary. Les médecins croyaient que si elle surmontait sa blessure, elle pourrait souffrir d'un handicap. Sevick a non seulement réussi une guérison complète, mais elle a l'occasion de monter sur un podium olympique plus deux décennies plus tard.

Veyre veut continuer sur sa lancée en quarts de finale

La boxeuse canadienne Caroline Veyre voudra poursuivre sur sa lancée quand elle affrontera l'Italienne Irma Testa dans le ring dans un combat quart de finale chez les 57 kg. La Montréalaise d'origine française a dominé sa rivale croate Nikolina Cacic et a gagné par décision unanime lors de son premier combat, lundi. Le Canada n'a jamais gagné de médaille olympique en boxe féminine. Le dernier Canadien à être monté sur le podium dans cette discipline est David Defiagbon, qui avait remporté l'argent aux Jeux d'Atlanta, en 1996.

Encore de l'action à la piscine

La journée sera de nouveau bien remplie du côté du Centre aquatique de Tokyo, alors que cinq médailles d'or seront à l'enjeu, incluant une au 200 mètres style libre féminin. Le Canada n'a jamais gagné de médailles lors de cette épreuve, mais cela pourrait changer à Tokyo. La Torontoise Penny Oleksiak s'est qualifiée pour la finale. Sa compatriote Sydney Pickrem, prendra part, de son côté, à la finale du 200 mètres quatre nages individuel.

Débuts du Japon en baseball contre la République dominicaine

La compétition de baseball commencera au stade Fukushima Azuma, alors que le Japon affrontera la République dominicaine. Le Japon n'a jamais gagné l'or olympique au baseball, mais a une médaille d'argent et deux de bronze à son palmarès. Il a gagné sa dernière médaille à Athènes, quand il avait défait le Canada 11-2 lors du match pour le bronze.

Les étoiles américaines de basketball veulent se racheter

L'équipe américaine de basketball masculin, qui compte sur plusieurs étoiles de la NBA, voudra rebondir contre l'Iran après une défaite en ouverture de tournoi. Les Américains ont encaissé un revers de 83-76 face à la France, dimanche. Ce revers avait mis fin à une série de 25 victoires consécutives des Américains aux Jeux olympiques.