«J'ai suivi l'épreuve religieusement; j'ai vécu un stress élevé» -Le père de Maude Charron

«J'ai suivi l'épreuve religieusement, devant une télévision et un écran d'ordinateur. J'ai vécu un stress assez élevé. Je suis toujours inquiet. Elle soulève des poids importants; j'ai toujours peur qu'elle se blesse. [...] C'est une discipline qui est également très technique. Les athlètes doivent faire des gestes très précis durant l'épreuve. Maude cherche d'abord à se dépasser elle-même. Elle est très réfléchie. Elle joue de prudence et selon les règles. Elle est propre. [...] Une participation aux Jeux olympiques était déjà une satisfaction. Évidemment, de notre côté, il y a eu des éclats de joie, des rires et des pleurs lorsqu'on (les membres de sa famille) a réalisé qu'elle avait gagné la médaille d'or.»