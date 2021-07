Tokyo 2021 | Benfeito et McKay ratent le podium du 10m synchro par 54 centièmes

TOKYO — Cinquante-quatre centièmes de point...

Les Canadiennes Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont été exclues du podium en finale à la tour de 10 mètres synchro, mardi, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Un quatrième plongeon raté a coulé leurs chances d'obtenir une médaille. Elles ont terminé à la quatrième position avec 299.16 points, à 0,54 point des Mexicaines Gabriela Agundez et Alejandra Orozcola (299.70), médaillées de bronze.

Quasi parfaites tout au long de la compétition, les Chinoises Chen Yuxi et Zhang Jiaqi ont, sans surprise, raflé la médaille d'or avec une récolte de 363.78 points, soit plus de 50 d'avance sur les Américaines Jessica Parratto et et Delaney Schnell (310.80).

Benfeito rate ainsi d'un cheveu l'occasion d'ajouter à sa récolte de médailles olympiques. Elle a remporté le bronze à cette même épreuve avec Roseline Filion lors des Jeux olympiques de Londres (2012) et de Rio (2016) en plus de remporter le bronze à la tour (épreuve individuelle), également à Rio.

Après l'épreuve, les deux plongeuses étaient fort émotives.

« On a fait une grosse erreur qui nous a coûté une médaille, a admis Benfeito, au micro de Radio-Canada. Avec tout ce qui est arrivé... »

La plongeuse a interrompu sa phrase et a fondu en larmes derrière son masque de protection. Elle faisait référence à la blessure subie au pied par McKay il y a environ un mois et à l'incendie qui a ravagé son condo en début d'année.

« Et on est quand même quatrièmes... »

McKay a admis qu'elle ne pensait pas pouvoir particpier à la compétition.

« Il y a trois semaines, je ne pouvais même pas marcher ».

Benfeito participera à l'épreuve individuelle à la tour plus tard cette semaine.