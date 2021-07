Tokyo 2021 | Le cyclisme donne lieu à une course aux armements aux JO

IZU, Japon — Le rôle crucial que joue la technologie distingue le cyclisme de la majorité des autres sports olympiques.

À part peut-être des sports comme la voile et l'aviron, la plupart des compétitions qui se déroulent dans le cadre des Jeux d'été dépendent exclusivement de la performance de l'athlète.

Ils essaient de courir ou de nager plus vite, de sauter plus haut ou plus loin, de soulever une charge plus lourde ou de frapper plus fort, et c'est ce qui déterminera s'ils rentrent à la maison avec une médaille ou non.

Mais en cyclisme, la compétition est si serrée — on parle parfois d'une différence de quelques centièmes de seconde — que l'issue pourra dépendre du vélo, des roues ou même du casque que portent les athlètes.

Vous en doutez? Après six heures de course, on a eu besoin d'une photo au fil d'arrivée pour départager les médailles d'argent et de bronze lors de l'épreuve des hommes sur route, samedi.

«Il faut aller vite et il faut gagner», a résumé Bouker Pool, le responsable du marketing de USA Cycling, qui collabore depuis plusieurs années avec le fabricant américain de vélos Felt pour développer les montures utilisées lors des Olympiques.

C'est pourquoi les fédérations et leurs partenaires consacrent l'intervalle de quatre années entre les Jeux à faire tout ce qu'ils peuvent pour retrancher quelques grammes à leurs vélos, les rendre plus aérodynamiques et, peut-être plus important que tout, transférer le moindre watt des pédales jusqu'au sol pour aller toujours plus vite.

Pour des équipes bien en vue comme celles des États-Unis et du Royaume-Uni, on parle d'une course aux armements dont la facture ne cesse de grimper.

Les États-Unis ont semé l'émoi il y a cinq ans, aux Jeux de Rio, quand ils ont dévoilé un vélo de piste complètement différent, sur lequel le système d'entraînement avait été déplacé du côté gauche. Les experts de Felt ont expliqué que le vélo se comportait mieux dans les virages serrés du vélodrome, ce qui conférait un grand avantage aux Américains lors des épreuves d'endurance.

Si le cycliste moyen ne sait probablement pas de quel côté de son vélo se trouve le système d'entraînement, le changement avait consterné l'Union cycliste internationale (UCI), l'organisme qui encadre le sport à l'échelle mondiale et qui n'apprécie pas toujours l'originalité dont font preuve certains pays.