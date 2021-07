Logan Mailloux | «Ça n’a pas sa place; le Tricolore aurait dû respecter la décision du jeune homme»

«C’est une situation particulière, d’autant plus qu’on vit à l’ère des réseaux sociaux : tout prend des proportions énormes. [...] Non seulement il a partagé l’image avec ses amis, mais il a identifié la personne impliquée dans la photo, sans son consentement. Tout cela a fait de gros ravages. [...] Toutes les équipes de la LNH s’étaient entendues qu’elles ne choisiraient pas Logan Mailloux durant ce repêchage. Mais, le Tricolore en a décidé autrement. Ce qui m’a choqué, c’est que le club s’est dit qu’il était un bon joueur de hockey et qu’il allait travailler avec lui... Je comprends, mais ça n’a pas sa place. Il aurait dû respecter la décision du jeune homme, qui vit beaucoup de choses. La direction n’aurait pas dû en rajouter.»