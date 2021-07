Tokyo 2021 | La préparation de Meaghan Benfeito: mode d'emploi

TOKYO — La plongeuse Meaghan Benfeito a beau en être à ses quatrièmes Jeux olympiques, elle réalise que la pression n’en est pas moins grande.

Et pour y faire face, elle a développé avec l'expérience une certaine routine dans les 24 heures qui précèdent la compétition.

Elle nous la décrit alors qu’elle entreprend la compétition, mardi, en disputant l’épreuve au 10 mètres synchro avec sa coéquipière Caeli McKay.

« J’essaie juste de me reposer le plus possible, de me vider la tête parce qu’une fois aux Jeux, c’est là que tu stresses le plus parce que tu veux offrir une bonne performance, tu veux montrer à tout le monde que tu mérites d’être là », a commenté Benfeito, qui sera en quête d’une quatrième médaille olympique à Tokyo et d’une troisième en synchro.