Tokyo 2021 | Naomi Osaka brille à son entrée

TOKYO — Naomi Osaka est de retour sur les terrains de tennis, continue de gagner et a recommencé à parler aux médias.

L'étoile japonaise, qui a allumé la vasque olympique, a défait la Chinoise Zheng Saisai 6-1, 6-4, dimanche, à son premier match en près de deux mois.

Osaka n'avait pas joué depuis son retrait aux Internationaux de France en mai. Elle voulait alors prendre une pause pour sa santé mentale, révélant qu'elle luttait avec la dépression. Elle a ensuite mis une croix sur Wimbledon.

Elle avait décidé d'arrêter de parler aux journalistes, disant à Paris que l'expérience lui donnait de l'anxiété.

«Plus que tout, je me concentre sur le tennis, a dit Osaka. Je rêve aux Olympiques depuis que je suis toute petite et je crois que la pause que j'ai prise était nécessaire. Je me sens un peu plus fraîche et heureuse à nouveau.»

Elle a ajouté qu'elle était «heureuse» que les journalistes lui posent des questions, ajoutant: «je me sens un peu hors de mon corps présentement.»

«Il n'y a rien de mal avec mon corps, je suis seulement nerveuse, a dit Osaka. Je n'ai pas joué depuis la France. Il y a certainement des choses que je n'ai pas bien faites, que je peux améliorer dans les matchs à venir.»

Osaka, classée deuxième, a brillé dès le départ avec un as sur le premier point du match. Elle s'est vite forgé une avance de 5-0.

Portant les couleurs du Japon, Osaka a réussi six as au cours de son duel et 25 coups gagnants, contre seulement 10 pour Zheng.

Le match devait être le premier à l'horaire samedi, mais il avait été repoussé en raison du rôle d'Osaka dans la cérémonie d'ouverture.

«Je suis très, très fière», a dit Osaka, qui a révélé que les organisateurs lui avaient demandé d'allumer la vasque olympique en mars.

«C'est quelque chose que peu de gens ont l'occasion de faire. Quand on me l'a demandé, j'étais d'abord très surprise, mais aussi très honorée.»

Au prochain tour, Osaka croisera le fer avec la Suissesse Viktorija Golubic.

Autres résultats chez les femmes

Lors d'une bonne journée pour le pays hôte, le médaillé de bronze en 2016 Kei Nishikori a défait la cinquième tête de série Andrey Rublev, de l'équipe olympique de Russie, 6-3, 6-4.

Pour d'autres étoiles du tournoi de tennis, les choses ont été plus compliquées.

La favorite Ash Barty, d'Australie, a baissé pavillon contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 6-4, 6-3. De son côté, le double champion en titre Andy Murray a déclaré forfait en raison d'une blessure à la cuisse droite.

Barty a connu des ennuis seulement 15 jours après son triomphe à Wimbledon, quand elle a remporté un deuxième titre majeur en carrière.

Elle a commis 55 fautes directes contre Sorribes Tormo.

«Je n'ai jamais trouvé ma zone de confort et je n'ai jamais réussi à dicter le jeu, a dit Barty. La clé dans mon jeu est de bien servir et je ne l'ai pas fait aujourd'hui.»

La chaleur et l'humidité ont continué à être des facteurs, alors que le mercure a atteint 33 degrés Celsius sur les terrains du parc de tennis Ariake.

Parmi les autres joueuses ayant atteint le tour suivant, on retrouve la Tchèque et finaliste à Wimbledon Karolina Pliskova, la Bélarusse Aryna Sabalenka, l'Ukrainienne Elina Svitolina, l'Espagnole Garbine Muguruza et la Tchèque Petra Kvitova.

Les hommes

Chez les hommes, le Grec Stefanos Tsitsipas, l'Allemand Alexander Zverev, le Polonais Hubert Hurkacz, l'Argentin Diego Schwartzman et le Russe Karen Khachanov ont atteint le tour suivant.