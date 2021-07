Cinq faits à surveiller pour les Canadiens le lundi 26 juillet aux Jeux de Tokyo

TOKYO — De Penny Oleksiak, qui peut devenir l'athlète canadienne la plus décorée des Jeux d'été, au premier triathlon au Odaiba Marine Park, voici cinq choses à surveiller lors de la journée de lundi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Oleksiak à une médaille d'un record canadien

Détentrice de cinq médailles olympiques, Penny Oleksiak pourrait devenir l'athlète canadienne la plus décorée aux Jeux d'été. La nageuse âgée de 21 ans participera aux qualifications au 200 mètres féminin au centre aquatique de Tokyo. Oleksiak a aidé le relais féminin 4x100 m à gagner l'argent dimanche pour ajouter à ses quatre médailles remportées à Rio en 2016. Margaret Mac Neil (100 m papillon), Summer McIntosh (400 m style libre) et le relais 4x100 m style libre masculin sont déjà assurés de participer à des finales, lundi.

La quête d'une médaille en basketball s'amorce

Laissant de côté ses responsabilités comme porte-drapeau, la Canadienne Miranda Ayim se tourne maintenant vers le parquet à l'occasion du premier match de son pays lors du tournoi olympique de basketball féminin. Le Canada affronte la Serbie, une des favorites de cette compétition, et les deux premières équipes de chaque groupe passe au tour suivante, tout comme deux équipes de troisième place.

Début de la ronde éliminatoire pour Klimkait

Le Canada a une chance de remporter une médaille olympique en judo grâce à Jessica Klimkait. Faisant ses débuts olympiques, l'athlète de 24 ans de Whitby, en Ontario, participera à la compétition dans la catégorie des 57 kilogrammes. Klimkait a remporté la médaille d'or au Championnat du monde de judo de 2021 pour assurer sa place à Tokyo. Elle entame les huitièmes de finale lundi. Du côté des hommes, le Montréalais Arthur Margelidon participe à la compétition dans la catégorie des 73 kilogrammes. Le Canada n'a pas remporté de médaille en judo depuis 2012.

Le Canada voudra se ressaisir en volleyball

Après avoir perdu un match serré contre l'Italie lors du premier match de la phase éliminatoire, l'équipe canadienne de volleyball masculin saute sur le terrain à nouveau pour y affronter le Japon. Les Canadiens ont gagné les deux premières manches et ont pratiquement surpris l'Italie. Douze formations sont réparties en deux groupes et les quatre premiers de chaque groupe passent à la phase éliminatoire.

Deux triathlètes contre le monde

L'Odaiba Marine Park de Tokyo est le site du triathlon individuel masculin, lundi. Deux Canadiennes font partie des 56 athlètes à prendre le départ, soit le Manitobain Tyler Mislawchuk et le Britanno-Colombien Matthew Sharpe. La compétition féroce compte notamment l'Espagnol Mario Mola et le Britannique Alex Yee. Mislawchuk a pris le 15e échelon aux Jeux de Rio alors que Sharp effectuera ses débuts olympiques. Ils devront parcourir 1500 mètres à la nage, 40 kilomètres à vélo et 10 kilomètres à la course.

La Presse Canadienne