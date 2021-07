Félix Auger-Aliassime est éliminé dès le 1er tour aux JO de Tokyo

Ce jeu, l'unique bris du premier set, a donné les devants 4-3 à l'Australien, qui a ensuite confirmé à zéro sur le jeu suivant.

«J'ai joué avec confiance. Je viens de connaître deux bons tournois en simple, dont un Challenger que j'ai remporté la semaine dernière, a pour sa part noté Purcell. Chaque fois que je joue, je pense gagner et selon moi, j'avais autant à perdre que Félix.»

L'Australien a inscrit son autre bris en début de deuxième manche pour prendre les devants 3-1. Auger-Aliassime a alors connu ses meilleurs moments de la rencontre, remportant trois jeux d'affilée pour donner espoir à son équipe réunie aux abords du court.

Ce fut toutefois de courte durée: les deux joueurs ont échangé leur service jusqu'au bris d'égalité, où Félix est retombé à plat.

«Il faut toujours essayer de trouver des solutions, de s'adapter. C'est difficile: on ne joue pas toujours notre meilleur tennis. C'était le cas aujourd'hui», a analysé le Québécois qui occupe le 15e rang mondial.

«Mon premier jeu au service a été bon. Il n'y avait pas de raison (de connaître autant d'ennuis au service). À l'entraînement, (samedi), je servais bien. (Dimanche,) je ne passais pas beaucoup de premières, je ne trouvais pas le bon rythme.

«Au deuxième set, j'ai commencé à mieux servir, mais c'était presque trop tard je dirais. Lui avait pris confiance, il menait le jeu et je subissais tout ça. Malgré que j'aie essayé de trouver des solutions, ça n'a pas passé.»

Abandon de Murray

Auger-Aliassime devait se mesurer à Murray, mais le Britannique et double champion olympique en titre s'est retiré quelques heures avant son affrontement face au Québécois.

Murray, 104e raquette mondiale et médaillé d'or à Londres, en 2012, et Rio de Janeiro, en 2016, souffre d'une blessure au quadriceps de la jambe droite. Pour l'instant, il ne s'est pas retiré du tableau du double, où il fait équipe avec Joe Salisbury.

«Ce n'est pas facile pour quiconque de changer d'adversaire à la dernière minute, a indiqué l'entraîneur Frank Dancevic. Vous pensez faire face à un gars et vous en affrontez un autre, qui a un style de jeu complètement différent d'Andy. Il faut s'ajuster mentalement.»

«Ça ne change pas énormément pour moi. Que je joue contre Andy ou Max, il fallait que je joue un bon match. Il aurait fallu que je trouve des solutions», a toutefois noté Auger-Aliassime, qui portera maintenant son attention vers le double mixte. Gabriela Dabrowski et lui entreront en action plus tard cette semaine. Le tirage au sort doit avoir lieu mardi.

«C'est certain que ça fait mal, a admis Auger-Aliassime. En venant ici, j'avais des possibilités de connaître un meilleur tournoi. Partir aussi tôt, c'est un peu inattendu et je suis très déçu. J'accepte et je vais tenter de rebondir dans le double mixte.»

Quant à Purcell, il affrontera l'Allemand Dominik Koepfer, tombeur de l'Argentin Facundo Bagnis 3-6, 6-3, 7-5.