Repêché par les Canadiens | Logan Mailloux réitère ses excuses et indique qu'il va devenir «une meilleure personnes»

En premier lieu, le jeune homme de 18 ans lit une déclaration écrite, en anglais et en français. À l’instar de ses propos des derniers jours, Mailloux affirme qu’il est navré d’avoir posé un geste «stupide», qu’il a commis «sans y penser deux fois». Selon lui, cet acte témoigne d’un «manque de jugement» flagrant.

Il ajoute : «J’ai causé du tort à cette personne [sa victime] et à sa famille et je le regrette. Ce que j’ai fait fera malheureusement partie de ma vie et de la sienne. Ça la suivra toute sa vie.