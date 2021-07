Cinq faits à surveiller pour les Canadiens le dimanche 25 juillet aux Jeux de Tokyo

À commencer par de jeunes athlètes en progression dans la piscine, notamment Kylie Masse et Summer McIntosh, jusqu'à une éprouvante épreuve cycliste sur route à travers la capitale du Japon, via le mont Fuji, voici cinq faits à surveiller dimanche aux Jeux olympiques de Tokyo.

Abel vise une plus haute marche sur le podium

Le Centre aquatique de Tokyo sera le théâtre de sa première épreuve de la compétition de plongeon, dimanche, avec la tenue du tremplin 3 m synchronisé chez les femmes. Les Québécoises Jennifer Abel, de Laval, et Mélissa Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, représentent le Canada. Abel, qui prend part à ses quatrièmes Jeux olympiques, a mérité une médaille de bronze à la même épreuve des Jeux de 2012 à Londres avec sa partenaire de l'époque, Émilie Heymans. Abel s'est classée quatrième à Rio, en 2016, en équipe avec Pamela Ware. Citrini-Beaulieu participe aux Jeux pour la première fois.

De jeunes talents mèneront le Canada dans la piscine

Les athlètes canadiens auront une journée occupée dans la piscine alors que commenceront plusieurs des épreuves de natation. L'Ontarienne Kylie Masse prendra part au 100 mètres dos pendant que Markus Thormeyer, de la Colombie-Britannique, participera au volet masculin de cette même épreuve. La Torontoise Summer McIntosh qui, à 14 ans, est la plus jeune athlète parmi la délégation canadienne, tentera de se mettre en évidence lors du 400 mètres style libre. Les hommes participeront aussi au relais 4 X 100 mètres style libre.

Park espère mettre fin à une disette de 13 ans

Le Canada n'a pas accédé au podium en taekwondo depuis la médaille d'argent de Karine Sergerie aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008. La Manitobaine Skyler Park espère mettre fin à cette disette. À ses premiers Jeux, l'athlète de Winnipeg évoluera chez les moins de 57 kg. En huitième de finale, elle se mesurera à l'Australienne Stacey Humer dans le Hall A du Makuhari Messe. Park a gagné l'or aux Championnats panaméricains de taekwondo cette année et la médaille d'argent aux Jeux panaméricains de 2019.

Éprouvant épreuve de cyclisme sur route à prévoir

Un total de 67 cyclistes sont attendues pour une exigeante course sur route de 137 km qui s'amorcera à Tokyo et qui s'achèvera au pied du mont Fuji. La liste des participantes inclut la Québécoise Karol-Ann Canuel, d'Amos, la Manitobaine Leah Kirchmann et l'Albertaine Alison Jackson. Canuel et Kirchmann vivront toutes deux les Jeux olympiques pour la deuxième fois. Il s'agit d'une épreuve d'une journée à l'issue de laquelle les détentrices des trois premières positions à la ligne d'arrivée monteront sur le podium.

Début des épreuves de canoë et de kayak

La journée de dimanche lancera les compétitions de canoë et de kayak, avec les premières manches éliminatoires en kayak féminin et en canoë masculin. La Québécoise Florence Maheu, de Valleyfield, est inscrite en kayak tandis que l'Ontario Cameron Smedley prendra part à la compétition de canoë. Dans le but d'atteindre la parité des genres aux Jeux de Tokyo, les organisateurs ont inclus le canoë individuel chez les femmes, qui fera ses débuts le 28 juillet, et ont retiré le canoë en double chez les hommes. Toutes les épreuves auront lieu au Centre de slalom de canoë-kayak de Kasai.