Logan Mailloux | «Les Canadiens de Montréal devraient rester loin de ce type de comportement»

«Je comprends que le club veut bâtir la meilleure équipe possible. Malheureusement, ce choix est représentatif des valeurs de l’équipe… Ce qui nous permet d’évaluer les vraies valeurs d’une organisation, ce sont les choix qui sont faits. Ce qu’on valorise par-dessus tout ici, c’est le talent, c’est de gagner au détriment d’autres valeurs plus humaines. La meilleure décision du Tricolore aurait été de se tenir loin de ce jeune joueur. Cela n’empêche pas à ce dernier d’avoir une prise de conscience et de cheminer, se réhabiliter. Cela dit, ce genre de comportement ne sera pas oublié de sitôt à Montréal.»