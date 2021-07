La première journée olympique a été forte en émotions et en rebondissements

TOKYO — À peine une demi-journée s'est écoulée avant que la politique, la pandémie et la chaleur aient un impact sur les événements des Jeux olympiques de Tokyo.

La Chinoise Yang Qian est au moins restée dans le droit chemin.

Yang a eu le meilleur sur la Russe Anastasiia Galashina pour remporter la première médaille d’or des Jeux de Tokyo, samedi, au tir à la carabine à air comprimé sur une distance de 10 mètres.

Son dernier tir était son pire de la finale, mais elle est venue de l'arrière pour battre Galashina et établir un record olympique grâce à un pointage de 251,8. La Suisse Nina Christen a mis la main sur la médaille de bronze.

«C'est incroyable que je puisse être ici, a dit Yang. J'étais très nerveuse. La compétition était serrée, mais je suis heureuse d'avoir pu gagner.»

Galashina menait par 0,2 point lorsque les deux femmes ont tiré presque simultanément leur dernière cartouche.

Âgée de 21 ans, Yang a obtenu une note de 9,8 avec son dernier tir, ce qui selon elle allait lui coûter la médaille d'or.

Quand elle a levé les yeux, Yang a vu que Galashina avait raté les deux ronds centraux de la cible pour amasser un pointage de 8,9.

Une première annulation

Le premier match du tournoi olympique de volleyball de plage a été annulé, car une joueuse tchèque a été déclarée positive à la COVID-19. Markéta Sluková, testée positive plus tôt cette semaine, et sa partenaire Barbora Hermannova ont été éliminées du tournoi.

Déjà vide en raison d'une interdiction d'accueillir des partisans, le Shiokaze Park était étrangement calme lorsque le match devait commencer, à 9h samedi matin. Le seul son provenait des cigales incroyablement bruyantes dans les arbres voisins.

L'équipe japonaise composée de Megumi Murakami et Miki Ishii a remporté la victoire par défaut après s'être qualifiée pour le tournoi grâce à l'entrée réservée au pays hôte. Les trois adversaires de la République tchèque lors de la ronde préliminaire obtiendront une victoire par défaut.

Sluková est l'une d'au moins trois membres de l'équipe tchèque à avoir été testés positifs depuis leur arrivée au Japon, dont le joueur de volleyball de plage Ondrej Perušic. L'équipe a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si l'éclosion de COVID-19 était liée à son vol vers Tokyo.

Un retrait politique

Un athlète de judo algérien sera renvoyé chez lui après s'être retiré de la compétition pour éviter de potentiellement affronter un adversaire israélien.

Fethi Nourine et son entraîneur, Amar Benikhlef, ont déclaré aux médias algériens qu'ils se retiraient, lundi, pour éviter un éventuel match de deuxième tour avec l'Israélien Tohar Butbul dans la division masculine des 73 kilogrammes. Nourine devait affronter le Soudanais Mohamed Abdalrasool au premier tour et le vainqueur aurait croisé le fer avec Butbul.

Le comité exécutif de la Fédération internationale de judo a temporairement suspendu Nourine et Benikhlef, qui risquent de faire face à des sanctions au-delà des Jeux olympiques. Le comité olympique algérien a ensuite retiré l'accréditation des deux hommes et a envisagé de les renvoyer chez eux.

Nourine et Benikhlef attribuent leur position à leur soutien politique aux Palestiniens.

La chaleur fait des siennes

Le joueur de tennis Daniil Medvedev veut que les organisateurs déplacent les matchs en soirée afin d'éviter les chaleurs accablantes comme celles de samedi.

Le thermomètre a atteint les 33 degrés Celsius et avec l'humidité, la température ressentie s'élevait à 38 degrés Celsius.

La finaliste au tournoi de Roland-Garros Anastasia Pavlyuchenkova a saisi un tube à oxygène pendant un temps d'arrêt médical et s'est frustrée du manque de glace dans le conteneur près du terrain.

«Tu ne te sens simplement pas très bien, a dit Pavlyuchenkova. Je n'avais aucun plaisir.»

Déjà la fin

La plus jeune concurrente aux Jeux de Tokyo a été éliminée, tout comme un grand du monde olympique.

La Syrienne Hend Zaza s'est inclinée en quatre manches consécutives face à l'Autrichienne Jia Liu, mettant fin aux espoirs de la jeune de 12 ans, qui était la plus jeune joueuse de tennis de table de l'histoire des Jeux olympiques.

Zaza a déclaré à Olympics.com qu'elle était satisfaite de sa performance et qu'elle avait appris de la défaite — et qu'elle espère avoir une autre chance aux prochains Jeux olympiques, à Paris.

La carrière olympique du double champion olympique Kohei Uchimura s'est terminée lorsque le gymnaste japonais de 32 ans est tombé lors des qualifications à la barre fixe.

Considéré par beaucoup comme le plus grand de tous les temps, le médaillé d'or du concours général en 2012 et en 2016 était à mi-chemin dans sa routine lorsqu'il s'est détaché en tentant une manoeuvre compliquée. Il s'est relevé et a terminé sa routine.

Son pointage de 13,866 l'a placé en dehors des huit premiers, ce qui signifie qu'il ne participera pas à la finale.