Tokyo 2021 | Bon départ pour Humana-Paredes et Pavan au volley-ball

TOKYO — Les Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes ont défait les Néerlandaises Katja Stam et Raisa Schoon 2-0, samedi, lors de la première journée de compétition en volleyball de plage féminin aux Jeux de Tokyo.

Les Canadiennes ont gagné la première manche 21-16 et la deuxième 21-14. Pavan et Humana-Paredes croiseront le fer avec les Allemandes Julia Sude et Karla Borger, lundi.

Le Canada n'a pas réussi à qualifier un duo masculin pour l'épreuve de volleyball de plage. Pavan et Humana-Paredes se sont qualifiées pour les Jeux de Tokyo en remportant les Championnats du monde, en 2019.

Pavan et Humana-Paredes ont obtenu leur victoire sous les applaudissements sporadiques des responsables canadiens, alors qu'il y avait moins d'une douzaine de personnes dans les gradins du Shiokaze Park.

Une équipe dominante depuis qu'elles ont fait équipe, il y a cinq ans, Pavan et Humana-Paredes ont atteint la finale lors de 14 événements internationaux, signant sept victoires. Ils ont décroché le titre mondial, en 2019, et la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth, en 2018.