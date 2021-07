Repêchage de Logan Mailloux | «Il est prêt à travailler pour être une meilleure personne» -Marc Bergevin

Les Canadiens de Montréal ont causé une surprise, vendredi, en faisant de Logan Mailloux des Knights de London leur premier choix au repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey.

La surprise tient au fait que l'Ontarien avait demandé il y a quelques jours de ne pas le sélectionner après qu'il ait révélé qu'il avait fait face à des accusations criminelles de nature sexuelle en Suède, où il jouait l'année dernière.

Mailloux avait été au coeur d'une enquête après avoir avoir partagé une photo de nature sexuelle d'une femme sans son consentement.

Lors d'un point de presse après la séance de repêchage, le directeur général Marc Bergevin a confirmé avoir parlé avec Mailloux et avec son agent avant de faire la sélection.

« Je sais qu’il a du remords par rapport à l’incident. C’est un jeune homme qui a commis une sérieuse erreur de jugement. On va travailler avec lui.

« Notre équipe l’a rencontré durant la période des interviews. Je viens tout juste de lui parler. À la fin de la journée, pour lui, son but était d’être repêché. En ce moment il est fier, mais il est aussi conscient de tout ce qui arrive avec ça. Il est vraiment sérieux quant à ses remords. »

« Il avait 17 ans quand il a fait une grosse erreur. Il est prêt à travailler pour être une meilleure personne. On croit que c’est une erreur d’immaturité. Il est vraiment sincère envers la famille (de la victime) et il veut s’améliorer pour que ces choses-là ne se reproduisent plus jamais. »