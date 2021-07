Tokyo 2021 | La traversée du désert de Laurence Vincent Lapointe

De retour chez elle après cette expérience, Vincent Lapointe a recommencé à respecter un horaire et à reprendre l’entraînement avec plus d’entrain. Elle est d’avis que cela l’a grandement aidée lorsqu’elle a pu rejoindre l’équipe nationale en janvier 2020, après avoir été blanchie des accusations de dopage.

Leçon de vie

N’empêche qu’il lui restait à peine plus de six mois pour se qualifier et se préparer pour les Jeux de Tokyo, prévus initialement en juillet 2020.

« J’avais très peu de temps devant moi. J’ai toujours fait attention à ma santé mentale, mais là je n’avais pas le temps de ‘niaiser’. Donc, je me suis dit peu importe s’il faut que je me pousse au-delà de mes limites physiquement, émotionnellement, mentalement, je prendrais une pause après les Olympiques. C’est une très mauvaise approche, mais je n’avais pas le choix. »

Même si elle ne l’a pas compris immédiatement, l’annonce en mars du report de l’événement d’un an lui a été bénéfique.

« C’est une situation qui me permettait de m’entraîner mieux et plus longtemps afin d’être vraiment prête pour les Jeux. »

Dans toute l’adversité qu’elle a rencontrée, elle estime avoir appris une leçon de vie.

« En tant qu’athlète, on sait qu’on est fort. Ce n’est pas pour être prétentieuse, mais on sait qu’on a une force de caractère, la résilience. Mais cette situation m’a fait prendre conscience que j’étais encore beaucoup, beaucoup plus forte que je le pensais.

« Mais ça m’a aussi fait réaliser que si j’avais encore à revivre le tout, je pense que je ne passerais pas au travers. C’est particulier parce que je sais que j’ai la force de le faire et je l’ai fait. Mais ç’a été tellement souffrant, pour moi et pour mon entourage, tous ces mois de combat par moi-même que ce n’est pas une situation qu’on veut vivre. »

Depuis, elle a aussi réalisé que l’entraînement à tout prix n’est pas tout ce qui compte pour être au sommet de sa forme. Il faut aussi trouver la bonne façon de se ressourcer.

« Côté motivation, je me suis rendue compte à quel point de revenir à la maison, de passer quelques jours avec mes parents, avec mon chien Yuki, c’est nécessaire. »

Et pour ce qui est d’écrire l’histoire aux Jeux de Tokyo, Vincent Lapointe n’hésite pas à se mettre de la pression. Car elle a confiance en ses moyens.

« Je ne m’en vais pas à Tokyo pour battre d’autres compétitrices. J’y vais pour faire la performance que je sais que je suis capable de réaliser. Et je sais que ma meilleure course peut être meilleure que la meilleure course des autres. C’est sur ça que je me concentre et c’est tout. »

Et elle vise un chrono de 44 secondes ou moins, ce qu’elle n’a jamais réalisé. Et en sachant qu’elle est détentrice du record du monde en C-1 200 mètres en 44,504 secondes, la consécration olympique lui est promise si elle atteint son objectif.

——

Laurence Vincent Lapointe participera à l'épreuve de C-1 200 mètres les 4 et 5 août et, en compagnie de Tania Vicent, au C-2 500 mètres les 6 et 7 août au canal de la forêt de la mer.