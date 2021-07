Absence de 10 à 12 semaines | Carey Price a été opéré à un genou

Carey Price a été opéré à un genou, vendredi, et il sera en convalescence pour une période allant de 10 à 12 semaines, a annoncé le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin.

Le gardien du Tricolore a été opéré au New York au Hospital for Special Surgery (HSS) par le docteur Robert Marx, après consultation avec son collègue, le docteur Bryan Kelly, concernant des blessures à la hanche et au genou.

L'organisation a révélé que la blessure à la hanche dont souffrait le gardien ne nécessitera pas d'opération.

Price devrait donc être prêt pour le début de la saison, prévu pour le 13 octobre prochain à Toronto.