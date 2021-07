Kraken de Seattle | «On a songé sérieusement à choisir Carey Price» -Mitch Garber

«Quand on a su que Price était disponible, on ne pouvait pas ignorer sa présence sur la liste de joueurs non protégés. On a pensé à l’investissement de plus de 50 millions $ qui reste à son contrat… Il y avait des questions de santé aussi. Cela dit, on a pensé très fort à l’acquérir. Je sais que Ron Francis a également eu des discussions sérieuses avec Marc Bergevin.»