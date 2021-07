Deux parcours de cyclisme sur route différents aux Jeux olympiques de Tokyo

Avant que les femmes roulent sur le parcours, les hommes feront la course pour l'obtention d'une des premières médailles décernées aux Jeux de Tokyo.

Parmi ceux-ci, il y a Tadej Pogacar, qui vient de remporter le Tour de France pour une deuxième fois de suite. Il pédalera en compagnie de Primoz Roglic, son rival du Tour, au sein de l'équipe slovène.

Les parcours olympiques conviennent généralement aux spécialistes d'une journée plutôt qu'aux coureurs du Grand Tour, mais la combinaison d'ascensions et de vitesse jusqu'à l'arrivée signifie que Pogacar et Roglic pourraient bien être des menaces jusqu'à la toute fin. L'Équatorien Richard Carapaz, troisième au Tour de France, et le Français Guillaume Martin, qui a terminé la Grande Boucle dans le top-10, pourraient aussi se battre pour une médaille.

Mais il ne s'agit là que d'une poignée de cyclistes qui ont l'occasion de décrocher la médaille d'or.

Le Belge Greg van Avermaet, champion en titre, sera appuyé de ses jeunes compatriotes Remco Evenepoel et Wout van Aert. Les Colombiens Nairo Quintana et Sergio Higuita, spécialistes des ascensions, ont l'occasion de briller. La Grande-Bretagne mise sur l'expérience de Geraint Thomas et des frères Simon et Adam Yates. L'Australien Richie Porte, le Danois Jakob Fuglsang, le Kazakh Alexey Lutsenko et le Canadien Michael Woods sont aussi dans le portrait.