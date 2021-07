La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo est en cours

TOKYO — La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, repoussés d'un an, est en cours dans des gradins presque complètement déserts en raison de la pandémie.

La cérémonie s'est amorcée avec une seule athlète - une femme - dans le centre du stade olympique, agenouillée. Alors qu'elle se redressait, l'ombre derrière elle a graduellement pris la forme d'une semence, qui croissait pendant qu'elle marchait.

Une vidéo, dans laquelle sont apparus plusieurs athlètes, a ensuite été diffusée, rappelant d'abord le moment, en 2013, où la candidature de Tokyo a été retenue pour les Jeux de 2020 avant de passer à des images d'un monde réduit au silence par la pandémie.

Le tout a été suivi de feux d'artifice, un éclat de lumière d'une vingtaine de secondes, comme pour annoncer que ces Jeux olympiques étaient enfin sortis de la noirceur.

Équipe Canada enverra 30 de ses athlètes, incluant les porte-drapeaux Miranda Ayim et Nathan Hirayama, ainsi que six membres du personnel de l’équipe de mission pour participer à cette cérémonie d’ouverture inédite.

Le Comité olympique canadien en a fait l'annonce par communiqué, quelques minutes avant le début de la cérémonie, qui s'est amorcée à 20h, heure locale (7h heure du Québec).

La liste des athlètes devait notamment inclure les joueurs de tennis québécois Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez, les haltérophiles Maude Charron et Tali Darsigny et la plongeuse Melissa Citrini-Beaulieu.

Comme le veut la tradition, la Grèce, berceau des Jeux de l'ère moderne, a été le premier pays à faire son entrée dans le stade, environ 40 minutes après le début de la cérémonie.

Les réfugiés

L'équipe représentant les Réfugiés olympiques a suivi la Grèce. Les autres pays doivent se succéder dans un ordre correspondant à l'alphabet japonais. Comme le veut aussi la tradition, le Japon, pays-hôte, clôturera ce volet de la cérémonie.

Selon le Comité international olympique, 206 délégations - 205 nations et l'équipe représentant les réfugiés - prendront part à la cérémonie d'ouverture.

Le groupe composé de 370 athlètes et 131 entraîneurs participant aux Jeux de Tokyo 2020 représente la plus imposante délégation canadienne aux Jeux olympiques depuis ceux de Los Angeles en 1984.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 comptent 339 épreuves dans 33 sports et 50 disciplines. C’est la deuxième fois que les Jeux olympiques sont présentés à Tokyo, qui a précédemment accueilli le monde en 1964.