Tokyo 2021 | Ellie Black a un style en puissance pour la gymnastique d'aujourd'hui

Shewfelt décrit Black comme une gymnaste aux commandes de sa carrière.

« Elle a une longévité dans le sport, a-t-il déclaré. Je pense que c'est parce qu'elle est dans un environnement très positif et qu'elle est en plein contrôle. Elle a fermement les mains sur le volant. »

Équipe féminine expérimentée

Les épreuves de gymnastique chez les dames commencent dimanche avec les qualifications et seront suivies par la finale par équipes, mardi.

Shallon Olsen, de North Vancouver, en Colombie-Britannique, Brooklyn Moors, de Cambridge, en Ontario, Ava Stewart, de Bowmanville, en Ontario, et Rose Woo, de Montréal, complètent l'équipe canadienne.

« C'est une équipe solide que nous avons, a analysé Kikuchi, qui est également l'entraîneur de l'équipe féminine à Tokyo. Ellie, Brooklyn et Shallon sont des gymnastes très expérimentées et ont participé à au moins trois Championnats du monde. Ellie et Shallon ont déjà participé aux Jeux olympiques. Elles sont tous très expérimentées, elles sont de grandes athlètes et ont participé aux Championnats du monde et aux finales olympiques au cours de leur carrière. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui ont fait ça dans leur histoire. »

René Cournoyer, de Repentigny, est le seul gymnaste canadien présent aux Jeux de Tokyo.

Le concours général chez les dames se déroulera le 29 juillet, suivi des finales par appareils. Black a utilisé le temps d'entraînement supplémentaire causé par la pandémie pour améliorer sa routine à la poutre.

« Nous avons vraiment fait un choix différent autour de sa routine à la poutre et nous visons quelque chose de beaucoup plus difficile que ça ne l'aurait été », a laissé entendre Kikuchi.

Forte de son expérience, de son entraînement et de son corps en santé, Black se sent prête à se surpasser à Tokyo.

« Je me sens en confiance, en ce sens que j'ai soutiré le meilleur de la situation que nous avons vécue, a-t-elle affirmé. Je suis également confiante dans le fait que notre équipe a l'air très bonne et nous sommes vraiment excitées d'aller à Tokyo et de montrer ce que nous pouvons faire, même si notre préparation a semblé différente. »