La perte de Shea Weber dans le vestiaire | «Ça va être un très gros trou» -Stéphane Waite

« Ça va être un très gros trou. Je me suis demandé qui pourrait être le capitaine du Canadien l’année prochaine si Shea n’est pas là. C’est sûr que s’il s’attend à manquer un an et qu’il n’annonce pas sa retraite, les Canadiens ne nommeront pas un capitaine tant que Shea ne décidera pas de prendre sa retraite. C’est certain et c’est normal. »