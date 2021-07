Tokyo 2021 | «Réussir le plus de levées possibles» -L'haltérophile Kristel Ngarlem

L’haltérophile Kristel Ngarlem a dû patienter un an de plus que prévu pour participer à ses premiers Jeux olympiques, mais ses objectifs n’ont pas changé. Et même si elle n’a pu s’y préparer dans des conditions optimales, elle n’entend pas bouder son plaisir.

« Je vais à Tokyo avec deux objectifs en tête, a laissé entendre la Montréalaise qui célèbre ses 26 ans, mardi. Le premier, c’est d’avoir du fun. Je trouve que beaucoup d'athlètes se mettent la pression de la performance. Moi, ce sont mes premiers Jeux et je veux que cette expérience soit positive.

« Le deuxième, c’est de réussir le plus de levées possibles. Si je pouvais faire un 4 sur 6 qui s’approche de mes meilleures barres, soit près de 100 kg à l’arraché et autour de 130 kg à l’épaulé-jeté, je vais être vraiment contente. »

Ngarlem a signé sa meilleure performance dans la catégorie des 76 kg, totalisant 233 kg, dont un record personnel de 134 kg à l’épaulé-jeté, à la Coupe du monde de Rome en janvier 2020.

La pandémie de COVID-19, le report des Jeux et l’arrêt des compétitions ont toutefois brisé son élan et les 16 derniers mois lui ont paru une éternité.

« Ce cycle olympique a duré cinq ans. Des fois, on dit que ça passe vite. Mais cinq ans, c’est très, très long, surtout quand tu n’as aucune certitude. »

Malgré des hauts et des bas, elle a réussi à passer à travers les moments les plus incertains. Et elle concrétise enfin un rêve qu’elle caresse depuis qu’elle a 10 ans.