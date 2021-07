Délégations réduites à la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo | «Plusieurs athlètes vont vivre une grande déception»

«Ça va être une ambiance particulière. J’ai hâte de voir ce que ça va donner. D’un point de vue personnel, j’avais hâte à cette cérémonie parce que je m’attendais à ce que les Japonais nous en mettent plein la vue au niveau technique et technologique. Mais ce n’est pas suffisant si tu n’as pas les réactions de la foule et l’émerveillement qui vient avec. Les délégations vont être réduites, il n’y a pas que le Canada qui a fait ce choix sanitaire pour se protéger de la propagation. Il y a encore quelques nouveaux cas au Village. Il y a plusieurs de ces athlètes qui vont vivre une grande déception. Les cérémonies d’ouverture ou de clôture, ça ne fait pas tes jeux, mais ça fait partie de l’expérience olympique et ça va manquer»