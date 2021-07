Repêchage LNH | Trevor Timmins pense pouvoir « frapper un circuit »

Le Canadien a souvent été critiqué de ne pas choisir suffisamment de joueurs de la LHJMQ. Timmins n’a pas voulu dire si le manque d’information, et les paris qui devront se prendre dans les derniers tours du repêchage, pousseront le club à regarder plus vers le Québec.

« Certains joueurs n’ont pas joué depuis 18 mois, et nous savons tous que bien des choses chances à cet âge-là en un an et demi. Les joueurs de la LHJMQ ont joué cette année, contrairement à l’Ontario, et c’est définitivement un avantage pour eux. Par contre, ce que je dirais c’est que le fait que tout le monde les a vus les jouer cette année, fera en sorte qu’il y aura moins de surprise venant de là. »

Clairement ce n’est pas évident pour les dépisteurs de faire un bon travail durant cette pandémie, mais les équipes ont aussi appris à travailler différemment.

« Je pense que nous avons appris comment mieux travailler sur le repêchage durant la pandémie. C’est notre deuxième dans ces circonstances. Nous savons maintenant comment mieux utiliser la vidéo, et ce que l’on peut faire lorsqu’on ne peut pas voir un joueur sur place. En fait cette année nous avons fait toutes nos entrevues virtuellement. »

Timmins est convaincu que plusieurs joueurs qui ne seront pas repêchés, vont nous prouver qu’ils méritaient de l’être dans un an ou deux.