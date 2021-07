Prochain camp | Marc Bergevin croit que Drouin y sera, mais pas Weber

À LIRE ÉGALEMENT | «Des équipes sont très intéressées à Danault dont Vegas» -Martin McGuire

Beaucoup d'argent disponible

Bergevin se retrouve donc avec beaucoup d’argent à sa disposition et une portion de montant risque d’être investie dans le remplaçant du capitaine.

« Il faut trouver une façon de remplacer ses minutes. On va regarder ce que le marché nous offre. Nous sommes confiants que nous pouvons dépenser une bonne partie du salaire de Weber car nous aurons de l’espace dans les prochaines années. C’est un gros trou à remplir dans notre alignement. »

En plus de Weber, le Canadien a aussi exposé le gardien Carey Price, une décision prise de concert avec le joueur.

« Dans le cas de Shea, avec toutes les blessures, c’était plus facile de l’exposer. Carey lui est venu me voir après avoir discuté avec Jake Allen et nous étions assez confiants de ne pas le perdre. Nous sommes heureux qu’il soit toujours avec nous. La demande pour protéger Allen était trop haute de la part de Seattle. »

L'état de santé de Price

Price aussi a des problèmes de santé, mais ça n’a rien à voir avec la situation de Weber.

« Dans le cas de Carey ce n’est rien d’alarmant. Il a eu de petits bobos, mais on ne s’attend rien de majeur. On pense six à huit semaines, mais ça pourrait être un peu plus. »

Mais que serait-il arrivé si Price avait été réclamé?

« On avait un plan B c’est certain, mais Carey et moi étions confiants qu’il ne serait pas réclamé. Ça restait toujours derrière ma tête, mais c’était une chose à laquelle je préférais ne pas penser. »

Drouin sur le chemin du retour

Si les nouvelles sont peu encourageantes pour Shea Weber, c’est une autre histoire pour Jonathan Drouin qui commence à prendre du mieux.