«Le show du Kraken n'a pas levé» | Gros malaise quand Ron Francis a expliqué pourquoi il n'a pas choisi Carey Price

« Le show du Kraken n’a pas levé (...) On a eu un pétard mouillé. ESPN a ''swingé'' dans le beurre en bon québécois. La liste était connue et on savait que Carey Price n'était pas là. (...) Ron Francis a dit qu'il avait décidé d'aller dans une autre avenue et quand le choix de Cale Fleury a été annoncé, on a entendu des huées dans le public. »