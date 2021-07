Tokyo 2021 | Bon départ pour le Canada en softball

FUKUSHIMA, Japon - Les joueuses d'expérience de l'équipe canadienne de softball sont arrivées à Tokyo avec un sentiment de travail inachevé qui les torture depuis 13 ans.

Mercredi, en ouverture du tournoi olympique contre l'équipe mexicaine, Jennifer Salling a sonné la charge en attaque pour marquer le retour de leur discipline au plus grand rendez-vous sportif de la planète.

Salling a produit deux points grâce à une performance de deux coups sûrs en deux présences au bâton, incluant un coup de circuit. Elle a également soutiré deux buts sur balles.

À ses côtés, une jeune coéquipière a fait son entrée sous les feux de la rampe en continuant d'écrire l'une des plus belles histoires de résilience des Jeux de Tokyo. La lanceuse Sara Groenewegen n'a rien donné aux Mexicaines avec quatre manches parfaites, permettant à l'équipe de l'emporter 4-0.

Salling est l'une des quatre joueuses canadiennes ayant fait partie de l'équipe lors de la dernière présence du softball à Pékin, en 2008. Les Canadiennes avaient dû se contenter d'une douloureuse quatrième place, à la suite d'une défaite crève-coeur contre l'Australie.

L'athlète de 34 ans, de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, ainsi que ses coéquipières Kaleigh Rafter, Danielle Lawrie et Lauren Regula cherchent à effacer ce mauvais souvenir au moment où elles en sont à la fin de leur carrière.

De son côté, la jeune Groenewegen a tout simplement été dominante avec trois retraits sur des prises et un seul but sur balles à sa toute première participation olympique. Un exploit d'autant plus impressionnant qu'elle a passé dix jours dans un coma artificiel il y a à peine trois ans après avoir contracté la Légionellose.

Compte tenu du fait que les médecins ne lui donnaient que trois pour cent de chances de survivre au moment de son hospitalisation, on peut facilement dire que ce premier départ olympique de l'athlète de 26 ans de Surrey, en Colombie-Britannique, était près de la perfection.

Les deux autres points du Canada, classé troisième au monde, ont été produits par Kaleigh Rafter et Kelsey Harshman.

Dans le camp mexicain, Dallas Escobedo a accordé quatre points sur sept coups sûrs et quatre buts sur balles encaissant la défaite à l'occasion du tout premier match de son pays en softball aux JO. Le Mexique est classé 5e.

Le tournoi de softball donnait le coup d'envoi aux Jeux de Tokyo dont l'ouverture officielle n'est prévue que vendredi au moment de la grande cérémonie. Plus tôt dans la journée, le Japon, classé 2e, a écrasé l'Australie au compte de 8-1.

Puis, l'équipe favorite, les États-Unis, a vaincu l'Italie 2-0.