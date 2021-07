Repêchage d’expansion du Kraken | Yanni Gourde et Mark Giordano prendraient la direction de Seattle

Après avoir remis sa liste de repêchage d’expansion, mercredi matin, à la LNH, le Kraken de Seattle a vu l'identité de ses sélections être coulée dans les médias.

Officiellement, le Kraken de Seattle qui deviendra la 32e équipe de la LNH, annoncera dès 20 h mercredi soir sa sélection de joueurs qui doit comprendre un minimum de 14 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens.

Mais plusieurs de ces sélections ont coulé dans les médias au cours de la journée.

Évidemment, les partisans du Canadien de Montréal ont poussé un soupir de soulagement quand ils ont appris que le nom de Carey Price ne figurait pas sur cette liste.

Selon toute vraisemblance, c’est le jeune défenseur Cale Fleury qui sera sacrifié au Kraken.

Voici la liste du Kraken, annoncée sur Twitter par les informateurs et réseaux suivants : Sportsnet, TSN, Frank Seravalli (Daily Faceoff).

En défensive

-Mark Giordano (Flames de Calgary)

-Vince Dunn (Blues de St-Louis)

-Carson Soucy (Wild du Minnesota)

-Jeremy Lauzon (Bruins de Boston)

-Haydn Fleury (Ducks d’Anaheim)

-Kurtis MacDermid (Kings de Los Angeles)

-Gavin Bayreuther (Blue Jackets de Columbus)

-William Borgen (Sabres de Buffalo)

-Adam Larsson (Oilers d’Edmonton) : joueur autonome sans compensation : entente conclue avant la séance

-Jamie Oleksiak (Stars de Dallas) : joueur autonome sans compensation : entente conclue avant la séance

En attaque

-Yanni Gourde (Lightning de Tampa Bay)

-Jordan Eberle (Islanders de New York)

-Mason Appleton (Jets de Winnipeg)

-Brandon Tanev (Penguins de Pittsburgh)

-Calle Järnkrok (Predators de Nashville)

-Jared McCann (Maple Leafs de Toronto)

-Joonas Donskoi (Avalanche du Colorado)

-Tyler Pitlick (Coyotes de l’Arizona)

-Nathan Bastian (Devils du New Jersey)

-Morgan Geekie (Hurricanes de la Caroline)

-Colin Blackwell (Rangers de New York)

-John Quenneville (Blackhawks de Chicago)

-Carsen Twarynski (Flyers de Philadelphie)

-Kole Lind (Canucks de Vancouver)

-Alexander True (Sharks de San Jose)

Gardiens

-Chris Driedger (Panthers de la Floride) : joueur autonome sans compensation : entente conclue avant la séance

-Vitek Vanecek (Capitals de Washington)

-Joey Daccord (Sénateurs d’Ottawa)