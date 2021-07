Trevor Letowski | Le Canadien a un nouvel adjoint

«Nous sommes très heureux de l'addition de Trevor à notre personnel. J'ai développé une excellente complicité avec lui, notamment lors de notre expérience commune derrière le banc d'Équipe Canada lors du Championnat mondial junior de 2018. Trevor est un entraîneur polyvalent, un bon tacticien et un excellent communicateur. Sa vaste expérience comme joueur et l'étendue de son vécu à tous les niveaux dans le hockey seront des atouts précieux pour connaître du succès. Il possède une connaissance approfondie du hockey d'aujourd'hui et je me réjouis de l'ajout d'un candidat de sa trempe à notre groupe d'entraîneurs.»