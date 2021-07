JO de Tokyo | «C’est le festival de la file»

«C’est le festival de la file qui commence. On fait la file pour être identifié, pour authentifier nos deux tests négatifs pour la COVID, pour notre code QR reçu du gouvernement du Québec pour assurer que nous ayons bien reçu nos deux vaccins. Après cette étape, on fait une autre file pour subir un test de détection de la COVID et il fallait attendre tous les résultats de toutes les personnes sur notre vol. Ensuite, on est allés aux douanes et on a pu récupérer nos valises»