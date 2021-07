Les Bucks de Milwaukee sont champions de la NBA

Avec 50 points lors du sixième match de la finale, Giannis Antetokounmpo a offert aux Bucks de Milwaukee le titre de champions de la NBA pour une première fois en 50 ans.

Les Bucks, qui tiraient de l'arrière 0-2 en finale, ont remporté les honneurs des quatre duels suivants.

Choisi joueur le plus utile, Antetokounmpo est devenu le septième joueur de l'histoire de la NBA à inscrire 50 points ou plus dans une rencontre en finale. Il a donc rejoint Bob Pettit (1958), Elgin Baylor, (1962), Rick Barry (1967), Jerry West (1969), Michael Jordan (1993) et LeBron James (2018).