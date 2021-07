Dopage de Jean Pascal | «Il n’aurait jamais décidé de faire ça de son gré» -Stéphane Larouche

«Dans le milieu, on a l’habitude de ces tests de VADA (Voluntary Anti-Doping Association) effectués auprès des boxeurs. Mais les résultats sont toujours négatifs. Or, je n’ai jamais vu venir un tel résultat. C’est Jean Pascal et son préparateur physique qui sont surtout impliqués dans cette affaire de dopage. Pour ma part, je suis un entraîneur. Je me tiens loin des histoires de suppléments alimentaires...»