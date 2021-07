Price à Seattle? | Quelle est la valeur de marketing de Carey Price?

« Sur la patinoire, il y a plein d’impondérables que tu ne peux pas contrôler, mais il y a une chose que tu peux contrôler : c’est de dire que l’on s’engage immédiatement vers l’excellence et on va aller choisir des joueurs qui peuvent nous conduire rapidement à du succès. »

« Si je suis le Kraken et que Price est disponible – s’il n’y a pas eu d’entente derrière la scène : un, tu as l’argent. Deux, c’est un lien local (l’épouse de Price vient de Seattle)… Marc-Andér Fleury est devenu l’enfant prodige, l’enfant aimé et le visage de l’organisation (à Vegas). »