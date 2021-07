Repêchage d'expansion | Les Canadiens ne protègent pas Carey Price et Shea Weber

Les Canadiens de Montréal n’ont pas protégé Carey Price et Shea Weber en vue du repêchage de l’expansion de la LNH pour le Kraken de Seattle.

La Ligue nationale a dévoilé les listes de protection dimanche matin.

Phillip Danault, Jonathan Drouin, Paul Byron et Tomas Tatar n’ont pas été protégés non plus.

Le directeur général Marc Bergevin a protégé un gardien, trois défenseurs et sept attaquants.

Gardien: Jake Allen.

Défenseurs: Jeff Petry, Ben Chiarot et Joel Edmundson.

Attaquants: Josh Anderson, Joel Armia, Jake Evans, Brendan Gallagher, Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli.