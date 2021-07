Omnium britannique | Louis Oosthuizen toujours en tête après trois parcours

Le Sud-Africain Louis Oosthuizen trône toujours au sommet du classement provisoire de l’Omnium britannique après trois parcours de disputés et la ronde finale s’annonce du tonnerre.

Oosthuizen a remis une carte de 69, un coup sous la normale, samedi, afin de s’accrocher au premier rang avec un total de 198 coups, 12 sous la normale.

Le Sud-Africain devance d’un coup l’Américain Collin Morikawa qui a joué 68. Un autre Américain, Jordan Speith, vient seul au troisième rang, à 201, au terme d’un ronde de 69.

Avec trois trous à disputer, les trois golfeurs étaient à égalité, 11 coups sous le par, mais Speith a commis des bogeys sur deux de ses trois derniers trous.

La bagarre de dimanche s’annonce belle avec les trois gagnants de tournois majeurs. Oosthuizen a remporté l’Omnium Britannique en 2010, Morikawa a triomphé au Championnat de la PGA en 2020 et Speith a remporté le Tournoi des Maîtres et l’Omnium américain en 2015, en plus de l’Omnium britannique en 2017.

Une victoire canadienne?

Derrière le trio de meneurs, deux golfeurs canadiens sont en embuscade.

Le Canadien Corey Conners a remis une carte de 66 qui le laisse avec 202 coups à sa fiche, à égalité avec l’Américain Scottie Scheffler, qui a joué 69.

Ces golfeurs sont suivis par un trio dont fait partie le Canadien Mackenzie Hughes (68), l’Espagnol Jon Rahm (68) et le Sud-Africain Dylan Frittelli (70).