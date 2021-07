Alouettes de Monétral | «Notre plus grand adversaire cette saison, ce sera la COVID-19» -Danny Maciocia

Au dire de Dany Maciocia, certains Québécois ont une réelle chance de jouer dans l’équipe. Il cite en exemples Philippe Gagnon et David Côté qui ont joué pour le Rouge et Or de l’Université Laval.

Rappelons qu’une centaine d’athlètes participent au camp d’entrainement. Évidemment, il y a de nombreux appelés, mais peu d’élus.

Les Alouettes ont participé à leur première séance entraînement dimanche.

Le camp d’entraînement durera jusqu’au 30 juillet. Un match intraéquipe aura notamment lieu le samedi 17 juillet.

En raison de la pandémie de COVID-19, les Alouettes ne joueront aucun match préparatoire cette année. D’ailleurs, une dizaine d’infections ont été identifiées dans différents camps d’entraînement de la LCF.

Jusqu’à présent, aucun résultat de test de dépistage ne s’est avéré positif au sein des joueurs participant au camp des Alouettes. C’est ce que confirme M. Maciocia.