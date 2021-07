Dossier | Quel avenir pour Jean Pascal?

« D’un point de vue performance, d’un point de vue athlétique, oui, c’est sûr que c’est toujours possible. Jean est un surdoué, même s’il est plus âgé. Je l’ai toujours dit : il ne faut jamais parier contre Jean Pascal. Maintenant, il y a d’autres aspects : l’étiquette qui va lui être mise et puis sa relation avec les promoteurs. Comment ils vont aborder ça et vouloir travailler avec lui. »