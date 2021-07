Les Canadiens sans Weber? | L'aspect économique et l'aspect sportif

« Il lui reste cinq ans de contrat. S’il prend sa retraite là, on prend 24,5 millions $, on divise par cinq, et ce sont les Predators qui doivent assumer ça. Ils ne l’assument pas en argent dépensé. Ils l’assument comme argent non disponible dans leur masse salariale. Ça va faire mal à cette équipe. En principe, les Predators souhaitent que Shea Weber poursuive sa carrière avec les Canadiens jusqu’à la fin de son contrat.