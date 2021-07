Multiples blessures | Les Canadiens privés de Shea Weber la saison prochaine?

Selon diverses sources, la présence de Shea Weber avec les Canadiens de Montréal lors de la saison prochaine serait incertaine.

Pierre LeBrun, de l’Athlétique, Elliotte Friedman, de Sportnet, et Renaud Lavoie, de TVA Sports, notamment, rapportent tous que Weber est miné par diverses blessures récentes et récurrentes au genou, à la cheville et au pouce.

Le défenseur qui aura 36 ans le 14 août a été blessé à la cheville en février 2020, quelques années après avoir été opéré aux tendons dans cette région et au genou en 2018. Il a aussi été ennuyé par une blessure au pouce en fin de saison et lors des séries éliminatoires.

Weber a encore en mains un contrat de cinq saisons d’une valeur moyenne annuelle de près de huit millions (7 857 143) $ US.

Le nom du capitaine des Canadiens pourrait se retrouver sur la liste des blessés à long terme, mais le processus doit être validé par la LNH. Selon LeBrun, Weber a rencontré un médecin mercredi.

Si tel est le cas avant le repêchage d’expansion, les Canadiens n’auraient pas à protéger Weber.

Mais si le processus n’est pas complété, Marc Bergevin aura une décision à prendre : protéger ou ne pas protéger son capitaine en vue du repêchage du Kraken de Seattle.