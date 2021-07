Tokyo 2021 | Un rêve qui se réalise pour Félix Auer-Aliassime

Le tennisman disputera le simple et fera équipe avec Vasek Pospisil dans le tableau du double. Et contrairement au baron de Coubertin, il vise le podium.

« J'espère aller jusqu'au bout. De remporter une médaille, ce serait ma plus grande fierté. »

Même si pour sa vie professionnelle, cela ne changerait pas grand-chose.

« C'est certain que (notre résultat à Tokyo) n'a aucun impact sur notre classement ou notre carrière individuelle. Remporter une médaille, c'est une grande fierté, mais ça ne te fait pas grimper le classement mondial. C'est pourquoi de gagner un Grand Chelem reste plus important pour moi.

« Par contre, quand tu gagnes les Jeux olympiques, tu marques l'histoire, c'est de cette façon que ça rejoint la `valeur' d'un Grand Chelem. Mais c'est très personnel. On voit Andy Murray, qui a gagné les deux derniers tournois olympiques, je trouve dommage qu'on ne parle pas davantage de cet accomplissement grandiose. »

Même s'il désire procurer au Canada - et à lui-même - les meilleures chances de médailles, il ne participera pas aux trois tableaux.

« En multipliant les compétitions, ça serait compliqué. Je pourrais me retrouver à jouer trois matchs la même journée, ce qui serait un peu trop. »

Des jeux pas comme les autres

Les Jeux de Tokyo seront bien différents que tous les précédents cependant. Denis Shapovalov a d'ailleurs décidé d'y renoncer dès la fin de juin pour des raisons sanitaires. Auger-Aliassime n'a aucun regret, même s'il ne vivra pas pleinement l'aventure olympique.

« C'est vrai que ce seront des Jeux complètement différents et c'est dommage. C'est aussi la première fois que je vais à Tokyo et je ne verrai pas d'autre chose que ma chambre et le site de compétition. Maintenant, les prochains Jeux sont dans trois ans: ça va venir assez vite et je sais que je serai probablement un meilleur joueur, plus mature.

« Ce n'est que du positif pour moi: ça me donne la chance de jouer aux Olympiques, de voir ce que je peux faire. Je suis déjà dans une position où j'ai battu les meilleurs joueurs du circuit et on ne sait pas ce qui peut arriver sur une compétition. Je vais là-bas pour gagner. Je vivrai de vraies cérémonies d'ouverture et de clôture aux prochains Jeux. »