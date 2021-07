À VOIR | Comme son père, un vertigineux circuit pour Vladimir Guerrero au Match des Étoiles

Vladimir Guerrero fils a mené la Ligue américaine à un gain de 5-2 aux dépens des représentants de la Ligue nationale lors du Match des Étoiles du baseball majeur disputé mardi soir, à Denver.

L'étoile des Blue Jays de Toronto, qui a été élu joueur par excellence de cette édition, a cogné son vertigineux circuit à 468 pieds du marbre en troisième manche au déplaisir du lanceur de la Nationale, Corbin Burnes, des Brewers de Milwaukee.

Guerrero fils et son père ont donc réussi un circuit au Match des Étoiles une fois dans leur carrière tout comme deux autres duos père-fils: Bobby et Barry Bonds ainsi que Ken Griffey père et fils.

À voir: Le circuit de Vladimir Guerrero père au Match des Étoiles 2006.