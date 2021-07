Camp d'entraînement des Alouettes | «À l'attaque, l’équipe risque d’avoir encore beaucoup de succès» -Bruno Heppell

«À l'attaque, l’équipe risque d’avoir encore beaucoup de succès. La direction a réussi à conserver le noyau de l’offensive, composé de Vernon Adams Jr, William Stanback, Eugene Lewis, Jake Wieneke et B.J. Cunningham. C’était bien de voir travailler cette dynamique attaque l'année dernière et ce sera semblable cette saison. En plus, les joueurs ont deux ans de maturité de plus. Du côté de la défensive, on devra trouver des solutions. C’était la faiblesse de l’équipe en 2019. [...] Pour une rare fois, il y a de la continuité à Montréal. On peut et on doit penser à la coupe Grey!»