Phillip Danault | «Pourquoi ne pas tester sa valeur sur le marcher des joueurs autonomes?» -Maxim Lapierre

«Pourquoi ne pas tester sa valeur sur le marcher des joueurs autonomes? Dans le pire des cas, il pourra évaluer ce qu’il vaut pour ensuite négocier avec les Canadiens de Montréal. S’il parle à dix équipes et qu’elles estiment sa valeur à 5 millions $ par année, alors il aura une bonne idée. Beaucoup de facteurs sont à considérer dans la signature d’un contrat : la famille, le voyagement, la pression du milieu, etc. Cela dit, on a réalisé cette année que le Tricolore a grandement besoin de ses services. Je pense que son salaire ne doit pas affecter le reste de l’équipe.»