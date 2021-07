Propos de Kucherov à l'endroit des amateurs des Canadiens | «Je ne pense pas qu’il voulait manquer de respect» -Julien BriseBois

«Quand on œuvre depuis un certain temps dans le monde du hockey professionnel, on se rencontre que c’est très difficile de gagner la coupe Stanley. La plupart des gens qui travaillent dans la LNH n’auront pas la chance d’avoir leur nom gravé sur le trophée. Et je voulais tellement la gagner! La première fois, ç’a été très émotif. Dans la bulle, en raison de la COVID-19, je n’étais pas avec mes proches. Cette fois, on a gagné devant nos partisans, à Tampa Bay. En plus, mes parents, mon épouse et mes enfants étaient présents, dans l’amphithéâtre.»