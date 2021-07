Rumeurs de transactions | Marc Bergevin tenterait d’échanger Jake Allen

Convaincu qu’il peut perdre Jake Allen lors du repêchage d’expansion, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, tenterait d’échanger son gardien auxiliaire.

Le 21 juillet prochain, la nouvelle équipe de la LNH, le Kraken de Seattle, procédera à une séance de repêchage d’expansion.

Le Kraken choisira donc un joueur provenant de chacune des formations de la LNH, à l’exception des Golden Knights de Vegas, qui bénéficient d’une exemption, à titre de club d’expansion en 2017.

Seattle devra former un club avec un minimum de 14 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens de but.

Quant aux autres équipes, elles doivent fournir une liste de protection d’ici le 17 juillet. Et cette liste peut être composée de 7 attaquants, 3 défenseurs et un gardien de but OU de 8 patineurs et un gardien.

Protéger Carey Price et perdre Jake Allen?

Selon ces règles, il est clair que le Canadien de Montréal inscrira le nom du gardien étoile Carey Price sur cette liste de protection.

Alors, qu’arrivera-t-il à Jake Allen qui a rendu de fiers services au Tricolore en fin de saison quand Carey Price était blessé?

Il est fort possible que le Kraken soit tenté de l’obtenir lors du repêchage d’expansion et le Canadien n’obtiendrait rien en échange.

Des rumeurs

Selon le journaliste Elliotte Friedman, Marc Bergevin tenterait donc de monnayer les services de son gardien auxiliaire avant la séance de repêchage d’expansion.

Plusieurs équipes comme les Oilers d’Edmonton et les Sabres de Buffalo, éprouvent des lacunes devant le filet depuis des années

Jake Allen a conservé une fiche de 11-12-5 avec une moyenne de buts alloués de 2,68 et un pourcentage d’efficacité de 90,7% en 2020-2021.

Dates importantes dans la LNH

21 juillet : Repêchage d’expansion

23-24 juillet : Séances de repêchage

28 juillet: Marché des joueurs autonomes