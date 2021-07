Jeux olympiques d’été | Bianca Andreescu et Roger Federer n’iront pas à Tokyo

«À tous mes partisans exceptionnels, j'aimerais vous informer que j'ai pris la très difficile décision de ne pas jouer aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard ce mois-ci. Je rêve de représenter le Canada aux Jeux olympiques depuis que je suis toute petite, mais en raison de tous les défis auxquels nous faisons face à cause de la pandémie, je sais qu’au fond de mon cœur, c’est la bonne décision pour moi. J’ai hâte de représenter le Canada lors des prochains duels de la Fed Cup et de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024»