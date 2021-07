L’objectif de l’été pour Ducharme | Ajouter un nouvel adjoint à son groupe d’entraîneurs

«C’était pour la saison prochaine, on a parlé parce qu’avec la fin de son contrat et la possibilité qui s’offrait ailleurs […] Assurément, moi j’ai Joël en haute estime. C’est quelqu’un avec qui j’ai travaillé souvent et longtemps. C’est devenu un ami pour moi. Quand on parle de hockey où qu’on est pris dans une situation de hockey, on ne fait que se regarder du coin de l’œil et on sait ce que l’autre pense. C’est certain que j’aurais aimé que Joël vienne avec nous, mais il a eu une autre opportunité, il a pris une décision et si lui il est heureux là-dedans, c’est ça le plus important pour moi et s’il est heureux, moi je suis heureux.»