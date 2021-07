Entraîneur-chef des Canadiens | Dominique Ducharme est là pour rester

« On aime ce que «KK» a fait. Il a montré des belles choses. Maintenant, c’est à lui à prendre un grand pas par en avant.

« On travaille avec lui. On veut qu’il se rendre là. On veut qu’il devienne un joueur dominant. Qu’il atteigne son plein potentiel. On a juste pris le temps de bien lui expliquer comment on voyait les choses, les prochaines étapes. »